Пациент больницы ограбил спящего мужчину из соседней палаты

Пациент больницы ограбил спящего мужчину из соседней палаты

Ночью 2 февраля пациент одной из больниц Ленинского района украл мобильный телефон у мужчины из соседней палаты, полагая, что он крепко спит.


«Ночь, в палате было темно, некоторые еще не спали, были в полудреме. Заметили проскальзывающую тень человека. Однако пациенты сами сразу его не узнали, но тут же вызвали полицию», — пояснили в ведомстве.


Полицейские прибыли на место и опросили свидетелей и персонал больницы. Свидетели смогли описать злоумышленника. Им оказался 38-летний житель города Оби — пациент из соседний палаты.  Мужчина собирался вскоре выписаться и говорил соседям по палате, что ему приглянулся чужой телефон.


Сотрудники правопорядка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). «Преступление квалифицировали как грабеж, потому что он зашел в палату и открыто забрал телефон у полуспящего хозяина», — добавили в полиции. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.


Вчера также стало известно, что полиция возбудила дела против 19-летних похитителей мобильных телефонов.

Дарья Януш
Фото Виталий Аньков (РИА Новости)

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