Пациент больницы ограбил спящего мужчину из соседней палаты

Ночью 2 февраля пациент одной из больниц Ленинского района украл мобильный телефон у мужчины из соседней палаты, полагая, что он крепко спит.





«Ночь, в палате было темно, некоторые еще не спали, были в полудреме. Заметили проскальзывающую тень человека. Однако пациенты сами сразу его не узнали, но тут же вызвали полицию», — пояснили в ведомстве.







Полицейские прибыли на место и опросили свидетелей и персонал больницы. Свидетели смогли описать злоумышленника. Им оказался 38-летний житель города Оби — пациент из соседний палаты. Мужчина собирался вскоре выписаться и говорил соседям по палате, что ему приглянулся чужой телефон.





Сотрудники правопорядка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). «Преступление квалифицировали как грабеж, потому что он зашел в палату и открыто забрал телефон у полуспящего хозяина», — добавили в полиции. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.





Вчера также стало известно, что полиция возбудила дела против 19-летних похитителей мобильных телефонов.