Сотни новосибирцев пришли на «День влюбленных в собак»









В Новосибирске прошла выставка «День влюбленных в собак», ради которой участники со всей Сибири вместе со своими питомцами собрались воскресным утром в ДК им. Ефремова.





Выставку «День влюбленных в собак» организовал Сибирский дрессировочный кинологический центр, на площадку приехали более 200 участников, — рассказала корреспонденту НГС руководитель центра Регина Курмашова. По ее словам, собаки ехали и летели сюда со всей Сибири — из Омска, Красноярска, Томска, Барнаула и даже Якутска, а также из Казахстана. Оценивать псов в Новосибирск прилетели судьи из Македонии.













В этот раз организаторы посвятили отдельную номинацию северным ездовым собакам (аляскинский маламут, самоед, сибирский хаски). Один из претендентов на победу, белый самоед Еня (по паспорту — Уайт энд Флаффи Е-Класс), тихо наблюдал за соперниками со стороны. Его хозяйка Ксения рассказала, что в случае с самоедами успех зависит в основном от удачного груминга (стрижки, помывки и укладки), но важен и характер пса: «Это очень добродушные, семейные собаки, в них абсолютно нет агрессии», — уверена девушка.

















Самыми многочисленными на выставках становятся маленькие породы, — с сожалением вздыхает Курмашова. Сегодня почти половина участников — миниатюрные (чихуахуа, пти-брабансоны, мальтийские болонки, ши-тцу): «Их проще держать, взять на руки и куда-то с ней полететь. Они удобны для содержания, многие приучают их писать на пеленку, чтобы не водить на улицу. Мне самой жалко, как владельцу собаки служебной породы, что идет вымывание постепенно крупных служебных собак», — говорит руководитель кинологического центра.

















Тем не менее на ринг сегодня приехали и участники довольно серьезных размеров: кавказская овчарка около 70 кг, японский мастиф тоса-ину 50 кг, бордоский дог 60 кг. С последним корреспонденту НГС посчастливилось познакомиться. Бордоский дог по кличке Нюра (по паспорту — Наргиз), вместе с хозяином Александром выехала в 4 часа утра из Барнаула, чтобы поучаствовать в выставке. «Мы новички, это наша третья выставка, но нам очень нравится. У нас восторг, мы на позитиве», — рассказал улыбчивый хозяин собаки.

















Курмашова рассказала, что собак будут оценивать как обычно: по строению корпуса и головы, внешнему виду и тому, как она двигается. «90 % успеха зависит от генетики, 10 % — это фитнес-зал, груминг, питание», — уверена женщина. Но с ней не согласна Елена, хозяйка корги по имени Эля (по паспорту — Красавица С Характером): «Успех зависит от удовольствия! Без оптимизма не будет результата», — скороговоркой ответила заводчица, пока Эля опутывала ноги хозяйки поводком.

















Злая собака не может стать чемпионом, — уверены владельцы девятимесячного немецкого боксера Жени (по паспорту — Кэнлин Бокс Жамелия) Андрей и Светлана. «Собака должна быть спокойной и неагрессивной. Красота, конечно, определяет результат на выставке, но никто не сделает чемпионом красивую и злую собаку. Если ты красивый — значит, ты хороший; а если ты злой — ты не можешь быть хорошим», — резюмировал Андрей.





Месяц назад на выставку кошек в Новосибирск привезли кота-американца с завернутыми назад ушами.