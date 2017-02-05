Хоккей: «Сибирь» прервала победную серию поражением от «Амура»

4 февраля в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла хабаровскому «Амуру» со счетом 1:3 (1:2, 0:0, 0:1).









Уже на второй минуте новосибирцы повели в счете — отличился Константин Окулов, с кистей эффектно отправивший шайбу в дальнюю «девятку», однако хабаровчане быстро сравняли счет, на шестой минуте отличился ветеран «Амура» Илья Горохов, а на 15 минуте гости и вовсе вышли вперед, первым на добивании у ворот Дэнни Тейлора оказался Олег Ли — 1:2.











Во втором и третьем периоде «Сибирь» не смогла отыграться, а незадолго до окончания матча капитан гостей Виталий Атюшов забросил шайбу в пустые ворота — 1:3.















«Сибирь» прервала победную серию из пяти матчей и осталась на девятой строчке Восточной конференции КХЛ, а ближайший конкурент за место в восьмерке — владивостокский «Адмирал» — одержал победу в Омске, тем самым увеличив отрыв от «Сибири» на три очка. Следующий матч подопечные Андрея Скабелки проведут 14 февраля на выезде, соперником будет астанинский «Барыс».







В прошлом матче «Сибирь» с разгромным счетом обыграла владивостокский «Адмирал» — основного конкурента на выход в плей-офф.