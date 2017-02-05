Иномарка загорелась под Новосибирском

Ночью «Мазда Демио» загорелась в городе Обь. Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 3:36 ночи.





«В результате пожара огнем были повреждены моторный отсек и салон транспортного средства», — сообщили в ведомстве.





В 03:48 спасатели уже ликвидировали огонь, — на пожар прибыли 8 человек личного состава и 2 единицы техники.





В начале недели всего за сутки сгорело три автомобиля. Причиной всех пожаров стала неисправная проводка. Также в конце января полностью сгорела «Тойота», которую хозяйка поставила на прогрев с брелока.

