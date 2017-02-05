Новосибирцы больше всего тратят на «коммуналку» и услуги связи

Новосибирцы тратят на платные услуги больше, чем жители других регионов Сибири. К такому выводу пришел Новосибирскстат.





«Среди регионов округа Новосибирская область занимает первое место с долей в общем объеме платных услуг в 17,7 %. Населению Новосибирской области оказано услуг на 134,9 млрд руб., что на 0,3 % меньше, чем в 2015 году», — сообщает ведомство.





В среднем каждый житель Новосибирска за год платит 10 839 руб. за коммунальные услуги, на оплату услуг связи уходит 8500 руб., на оплату общественного транспорта уходит 6685 руб., а за медицинские услуги отдает 5097 руб.





В начале февраля Новосибирскстат отчитался, что регион стал лидером по объему производства лекарств и пива в СФО.