Новосибирцы больше всего тратят на «коммуналку» и услуги связи

Новосибирцы больше всего тратят на «коммуналку» и услуги связи

Новосибирцы тратят на платные услуги больше, чем жители других регионов Сибири. К такому выводу пришел Новосибирскстат. 


«Среди регионов округа Новосибирская область занимает первое место с долей в общем объеме платных услуг в 17,7 %. Населению Новосибирской области оказано услуг на 134,9 млрд руб., что на 0,3 % меньше, чем в 2015 году», — сообщает ведомство.


В среднем каждый житель Новосибирска за год платит 10 839 руб. за коммунальные услуги, на оплату услуг связи уходит 8500 руб., на оплату общественного транспорта уходит 6685 руб., а за  медицинские услуги отдает 5097 руб.


В начале февраля Новосибирскстат отчитался, что регион стал лидером по объему производства лекарств и пива в СФО.

Дарья Януш
Фото Александра Ощепкова

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