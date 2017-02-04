В «Ройял Парк» привезли умную обезьяну и толстого лори с ядовитой слюной (фото) 





На 2 этаже ТРЦ «Ройял Парк» открылась контактная выставка редких приматов и енотов, где присутствует умная обезьяна и толстый лори с ядовитой слюной.









«Самая молодая обезьянка у нас - макака магот, ее зовут Николь. А самый старший и в то же время самый маленький – беличий саймири Найджел. Трех енотов добавили на выставку, потому что они всем нравятся», - рассказала экскурсовод-зоотехник Любовь Пчельникова.











В ТРЦ представлено семь видов обезьян: зеленая мартышка, лапундер или свинохвостый макак, макак магот, беличий саймири, яванский макак или макак-крабоед, капуцин и малый толстый лори. Все эти приматы живут в природе в разных частях света: в Африке, Азии, Гибралтаре, Латинской Америке.











Некоторых из обезьянок можно гладить и фотографироваться с ними. Еноты и часть приматов еще не приручены, поэтому их трогать нельзя, предупредила Любовь.











Один из самых уникальных представителей выставки – капуцин. Это очень умный и сообразительный примат. А вот, например, у малого толстого лори — ядовитая слюна, если он укусит человека, то рана будет заживать долго. Но т.к. эта обезьянка не приручена, да к тому же целыми днями спит, то никакой опасности для посетителей малый толстый лори не представляет.











Выставка работает с 11:00 до 20:00 по 27 февраля включительно. Детям до 3 лет вход бесплатный.







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