Димитровский мост встал в огромную пробку из-за жуткого ДТП

Димитровский мост встал в огромную пробку из-за жуткого ДТП (фото)


Сегодня около 9 часов вечера на проезде Энергетиков у Димитровского моста столкнулись 3 автомобиля: Mitsubishi Diamante, Toyota Land Cruiser 200 и Subaru Forester — в больнице оказались 5 человек. По предварительным данным, седан Mitsubishi на высокой скорости вылетел на встречную полосу в районе перекрестка с улицей Большой и врезался в джип Toyota, зацепив Subaru. Удар был такой силы, что Mitsubishi практически лишился передней части кузова. Точное количество пострадавших пока неизвестно, на месте работали спасатели МАСС, несколько экипажей "скорой помощи", включая реанимобиль, а также расчет пожарных МЧС.


"Погибших нет", — рассказали НГС.НОВОСТИ в ГИБДД Новосибирска. — "По предварительным данным, водитель Mitsubishi Diamante двигался от площади Труда в сторону улицы Фабричной и в районе дома №6\2 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Где ударил сперва Subaru, потом Toyota Land Cruiser. 


«Скорая »доставила в больницу четверых пострадавших из Mitsubishi и 1 человека из Subaru», — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.


Димитровский мост встал в огромную пробку из-за жуткого ДТП (фото)


Из-за ДТП на Димитровском мосту и проезде Энергетиков в сторону левого берега собралась огромная пробка — по данным сервиса "Яндекс.Пробки", ее длина больше 3 километров, а скорость движения — около 2 км\ч.


Как рассказали НГС.НОВОСТИ очевидцы ДТП, водитель Mitsubishi Diamante "очень низко летел" со стороны левого берега. "Он в «шашечки» играл от самой площади Энергетиков", — рассказал один из водителей, на глазах которого произошло ДТП. В итоге лихача из седана сотрудникам МАСС пришлось буквально вырезать при помощи спасательного инструмента.

НГС.НОВОСТИ
Фото из официальной группы АСТ-54 в социальной сети "Вконтакте"

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