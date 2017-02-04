​Водитель у «МЕГИ» протаранил «скорую» со включенным маячком (видео)

Водитель у «МЕГИ» протаранил «скорую» со включенным маячком (видео)

Вчера после 22:00 в районе «МЕГИ» Toyota Corolla Spacio, выезжающая с ул. Мира, протаранила «скорую помощь» со включенным маячком, двигающуюся со стороны ул. Оловозаводская.


«Она («скорая помощь». — И.К.) шла со световым сигналом, но без звукового. Водитель "скорой" включил звуковой сигнал перед перекрестком. И водитель "Тойоты" его мог не увидеть вовремя. На видео видно, как этот водитель пытался сильно тормозить, у него даже капот вниз ушел», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ девушка, ехавшая в автомобиле следом за «скорой помощью».


В «скорой» ехала мама с годовалым ребенком, который обжегся кипятком. Водитель автомобиля с видеорегистратором тут же предложил помощь медработникам, но те, описав руководству ситуацию по телефону, сказали, что им следует дожидаться другого экипажа, который будет на месте с минуту на минуту.


«Водитель "скорой" ехал очень аккуратно. У меня к нему претензий вообще нет. И включал он сигналку за [некоторое] время, когда начинал мигать светофор, так что другому водителю, мне кажется, можно было [нас] и увидеть, и услышать», — пояснила Татьяна — мама ребенка, которого везли в больницу. По ее словам, от удара они никак не пострадали, ребенок ничего не испугался, а второй экипаж «скорой помощи» приехал за ними довольно быстро.


22 января «скорая помощь» уходя от столкновения, перевернулась в районе перекрестка с Дачным шоссе около бывшего стационарного поста ГИБДД на Мочищенском шоссе. ДТП произошло от того, что неотложку подрезал на дороге неустановленный водитель. 


Илья Калинин
Видео предоставлено очевидцем ДТП

Прочтений: 4657
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено