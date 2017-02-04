​Водитель у «МЕГИ» протаранил «скорую» со включенным маячком (видео)

Вчера после 22:00 в районе «МЕГИ» Toyota Corolla Spacio, выезжающая с ул. Мира, протаранила «скорую помощь» со включенным маячком, двигающуюся со стороны ул. Оловозаводская.







«Она («скорая помощь». — И.К.) шла со световым сигналом, но без звукового. Водитель "скорой" включил звуковой сигнал перед перекрестком. И водитель "Тойоты" его мог не увидеть вовремя. На видео видно, как этот водитель пытался сильно тормозить, у него даже капот вниз ушел», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ девушка, ехавшая в автомобиле следом за «скорой помощью».







В «скорой» ехала мама с годовалым ребенком, который обжегся кипятком. Водитель автомобиля с видеорегистратором тут же предложил помощь медработникам, но те, описав руководству ситуацию по телефону, сказали, что им следует дожидаться другого экипажа, который будет на месте с минуту на минуту.







«Водитель "скорой" ехал очень аккуратно. У меня к нему претензий вообще нет. И включал он сигналку за [некоторое] время, когда начинал мигать светофор, так что другому водителю, мне кажется, можно было [нас] и увидеть, и услышать», — пояснила Татьяна — мама ребенка, которого везли в больницу. По ее словам, от удара они никак не пострадали, ребенок ничего не испугался, а второй экипаж «скорой помощи» приехал за ними довольно быстро.





22 января «скорая помощь» уходя от столкновения, перевернулась в районе перекрестка с Дачным шоссе около бывшего стационарного поста ГИБДД на Мочищенском шоссе. ДТП произошло от того, что неотложку подрезал на дороге неустановленный водитель.





