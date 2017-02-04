В библиотеке для слепых устроили концерт (видео)

Сегодня в библиотеке для слабовидящих состоялся концерт классической музыки и романсов в рамках проекта «Желтая полоса» благотворительного фонда им. А.С. Чернобровцева.







«Проект "Желтая полоса" — это концерты для людей с ограниченными возможностями. Для слепых мы проводим концерты с 2013 года, обычно два раза в год», — рассказала арт-директор фонда Александра Гунбина, уточнив, что сегодня на концерт в библиотеку пришло 55 человек.







Перед собравшимися выступил солист оперного театра и доцент кафедры сольного пения новосибирской консерватории Шагдар Зондуев со своими студентами. Были исполнены классические романсы, ария Фигаро и песни советских композиторов.







Следующий концерт в фонде планируют провести в филиале городского музея им. Ю.В. Кондратюка музее «Заельцовка» в апреле.







Необычный способ благотворительности придумали в фонде «Защити жизнь». Здесь предложили горожанам отдать бонусы на авиаперелеты детям с онкологическими заболеваниями.









