​Задержан мужчина, сообщивший о минировании банка

Задержан мужчина, сообщивший о минировании банка

Полиция задержала мужчину, заявившего о минировании одного из зданий в Заельцовском районе. 


«31 января в офис одной из финансовых организаций г. Новосибирска вошел неизвестный, оставил подозрительную сумку и сообщил присутствующим о минировании, после чего скрылся», — рассказали в областной полиции.


По указанному адресу выехали сотрудники отдела полиции № 3 «Заельцовский». При обследовании здания взрывных устройств обнаружено не было, уточнили в полиции. Личность преступника установили по опросу свидетелей и записям камер видеонаблюдения. В результате был задержан 36-летний ранее не судимый житель Заельцовского района.


Предварительно установлено, что мужчина сообщил ложную информацию из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Подробности преступления раскрыть в полиции отказались.


В полиции уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о минировании»), по которому преступнику грозит штраф в размере до 200 тыс. руб. или лишение свободы на срок до 3 лет. С задержанного взяли подписку о невыезде.


«У нас вообще не хотели давать эту новость, чтобы панику не сеять никакую. И подробностей [поэтому] никаких», — сообщили в полиции корреспонденту НГС.НОВОСТИ, заметив лишь, что это был один из банков Заельцовского района. По данным 2ГИСа, в Заельцовском районе находится 27 различных банков и их филиалов.


В конце декабря 2016 года по Новосибирску прокатилась волна звонков о бомбах и было произведено несколько эвакуаций из офисных и торговых зданий. По данным источника, близкого к мэрии Новосибирска, мужчина, сообщавший по телефону о бомбах, представлялся «Шакалом».

Илья Калинин
Фото Александра Ощепкова

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