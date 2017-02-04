​Задержан мужчина, сообщивший о минировании банка

Полиция задержала мужчину, заявившего о минировании одного из зданий в Заельцовском районе.







«31 января в офис одной из финансовых организаций г. Новосибирска вошел неизвестный, оставил подозрительную сумку и сообщил присутствующим о минировании, после чего скрылся», — рассказали в областной полиции.







По указанному адресу выехали сотрудники отдела полиции № 3 «Заельцовский». При обследовании здания взрывных устройств обнаружено не было, уточнили в полиции. Личность преступника установили по опросу свидетелей и записям камер видеонаблюдения. В результате был задержан 36-летний ранее не судимый житель Заельцовского района.







Предварительно установлено, что мужчина сообщил ложную информацию из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Подробности преступления раскрыть в полиции отказались.







В полиции уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о минировании»), по которому преступнику грозит штраф в размере до 200 тыс. руб. или лишение свободы на срок до 3 лет. С задержанного взяли подписку о невыезде.







«У нас вообще не хотели давать эту новость, чтобы панику не сеять никакую. И подробностей [поэтому] никаких», — сообщили в полиции корреспонденту НГС.НОВОСТИ, заметив лишь, что это был один из банков Заельцовского района. По данным 2ГИСа, в Заельцовском районе находится 27 различных банков и их филиалов.







В конце декабря 2016 года по Новосибирску прокатилась волна звонков о бомбах и было произведено несколько эвакуаций из офисных и торговых зданий. По данным источника, близкого к мэрии Новосибирска, мужчина, сообщавший по телефону о бомбах, представлялся «Шакалом».