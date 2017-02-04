В «Горводоканале» прокомментировали поток воды на ул. Нарымская (фото)

В «Горводоканале» прокомментировали поток воды на ул. Нарымская (фото)


В «Горводоканале» прокомментировали поток холодной воды, который сегодня затопил проезжую часть по ул. Нарымская и ул. 1905 года.


В «Горводоканале» прокомментировали поток воды на ул. Нарымская (фото)


«Повреждение произошло около 10 часов утра на стальной трубе диаметром 500 мм. Подъехавшая наша бригада быстро все локализовала: перекрыла воду и убрали все, что текло», — сообщили НГС.НОВОСТИ в «Горводоканале».


В «Горводоканале» прокомментировали поток воды на ул. Нарымская (фото)


По словам специалистов «Горводоканала», отключений воды в жилых домах не было. Временный резервный водопровод был проведен только ресторану «Скоморохи». В настоящее время идет устранение повреждения, которое планируется закончить к утру 5 февраля.


В «Горводоканале» прокомментировали поток воды на ул. Нарымская (фото)


Причины аварии, заметили в «Горводоканале», выясняются и будут озвучены позже.


В «Горводоканале» прокомментировали поток воды на ул. Нарымская (фото)


Напомним, примерно в этом же районе вчера утром произошел прорыв керамического канализационного трубопровода диаметром 250 мм.

Илья Калинин
Фото Густаво Зырянова

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