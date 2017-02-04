В «Горводоканале» прокомментировали поток воды на ул. Нарымская (фото)





В «Горводоканале» прокомментировали поток холодной воды, который сегодня затопил проезжую часть по ул. Нарымская и ул. 1905 года.









«Повреждение произошло около 10 часов утра на стальной трубе диаметром 500 мм. Подъехавшая наша бригада быстро все локализовала: перекрыла воду и убрали все, что текло», — сообщили НГС.НОВОСТИ в «Горводоканале».











По словам специалистов «Горводоканала», отключений воды в жилых домах не было. Временный резервный водопровод был проведен только ресторану «Скоморохи». В настоящее время идет устранение повреждения, которое планируется закончить к утру 5 февраля.











Причины аварии, заметили в «Горводоканале», выясняются и будут озвучены позже.











Напомним, примерно в этом же районе вчера утром произошел прорыв керамического канализационного трубопровода диаметром 250 мм.