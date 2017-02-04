​Спасатели помогли врачам «скорой помощи» вынести женщину весом 130 кг

Спасатели помогли врачам «скорой помощи» вынести женщину весом 130 кг

Вчера вечером сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) спустили с 4-го этажа до машины скорой медицинской помощи женщину весом около 130 кг.


Как рассказал начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин, вызов к ним поступил от бригады врачей «скорой помощи», которые собственными силами не смогли вынести из квартиры больную женщину 1945 года рождения.


«Бывают, что они сами не справляются, вот и вызывают нас. В основной массе —это тяжеловесные больные массой до 150 кг. В 22:58 бригада по вызову выехала в Центральный район, и в 00:03 уже все закончилось — были подписаны все необходимые бумаги», — пояснил Дмитрий Фокин.


«Я очень хочу поблагодарить спасателей, которые всегда откликаются на наши просьбы и помогают нам выносить людей с избыточным весом. Такое случается где-то два раза в неделю. У нас (в бригадах «скорой помощи». — И.К.) в основном работают молодые женщины», — рассказала главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова, заметив, что ежедневно скорая помощь получает более 2000 вызовов.

Илья Калинин
Фото Александра Ощепкова

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