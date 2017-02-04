​Пассажир такси сломал руку в аварии возле ЛДС «Сибирь» (фото)

Пассажир такси сломал руку вчера вечером в аварии возле ЛДС «Сибирь». 


Пассажир такси сломал руку в аварии возле ЛДС «Сибирь» (фото)


Пассажир такси сломал руку в аварии возле ЛДС «Сибирь» (фото)


«ДТП случилось в 23:20 в районе ул. Богдана Хмельницкого, 14. Это чуть дальше "Отдыха". Toyota FanCargo двигалась по трамвайным путям со стороны ЛДС в сторону ул. Дуси Ковальчук, а навстречу ему — Nissan March. Водитель "Тойоты" не справился с управлением, и его машину выбросило на "встречку"», — сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Пассажир такси сломал руку в аварии возле ЛДС «Сибирь» (фото)


Пассажир такси сломал руку в аварии возле ЛДС «Сибирь» (фото)


От столкновения автомобили разбросало по проезжей части, при этом пассажир «Тойоты» — мужчина 40 лет, сломал руку. С места аварии пострадавшего увезла «скорая помощь». Женщина-пассажир, ехавшая в «Ниссане», не пострадала. 


Вчера днем еще одно такси попало в ДТП из трех машин в районе ул. Пирогова. 


Внимание, новая рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте свои фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Илья Калинин
Фото vk.com/avtospas54rus

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