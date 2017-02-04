Летевшего в Сургут авиадебошира высадили в «Толмачёво»

Полицейские в аэропорту «Толмачёво» высадили мужчину, повздорившего с бортпроводником самолета авиакомпании Azur Air, летевшего из г. Камрань (Вьетнам) в Сургут с дозаправкой в Новосибирске.







«Инцидент произошел вчера вечером, информация в полицию поступила в районе 20:10», — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СФО.



Выяснилось, что один из пассажиров самолета авиакомпании Azur Air рейса «Камрань – Сургут» находился на борту в нетрезвом состоянии, выражался нецензурной бранью и оскорблял бортпроводника. После посадки в Новосибирском аэропорту к самолету прибыла полиция. Пассажир пояснил, что у него при посадке заложило уши, а бортпроводник ему грубо ответил.







Задержанного дебошира сняли с рейса и отправили проходить медэкспертизу. В «Толмачёво» корреспонденту НГС.НОВОСТИ уточнили, что их службы к инциденту никакого отношения не имели — самолет садился на плановую дозаправку, а рейс из-за этого случая задержан не был.







Ранее авиадебоширы, о которых рассказывали НГС.НОВОСТИ, выплачивали авиакомпаниям огромные штрафы — 150 тыс. руб., 238 тыс. руб., и даже порядка 1,5 млн. руб., которые заплатил замгубернатора Челябинской области за свое пьяное поведение на борту самолета авиакомпании «Глобус». В конце прошлого года «Аэрофлот» попросил у президента РФ Владимира Путина разрешения иметь на борту пластиковые наручники и ремни для связывания авиадебоширов.