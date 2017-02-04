Летевшего в Сургут авиадебошира высадили в «Толмачёво»

Летевшего в Сургут авиадебошира высадили в «Толмачёво»

Полицейские в аэропорту «Толмачёво» высадили мужчину, повздорившего с бортпроводником самолета авиакомпании Azur Air, летевшего из г. Камрань (Вьетнам) в Сургут с дозаправкой в Новосибирске.


«Инцидент произошел вчера вечером, информация в полицию поступила в районе 20:10», — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СФО.

Выяснилось, что один из пассажиров самолета авиакомпании Azur Air рейса «Камрань – Сургут» находился на борту в нетрезвом состоянии, выражался нецензурной бранью и оскорблял бортпроводника. После посадки в Новосибирском аэропорту к самолету прибыла полиция. Пассажир пояснил, что у него при посадке заложило уши, а бортпроводник ему грубо ответил.


Задержанного дебошира сняли с рейса и отправили проходить медэкспертизу. В «Толмачёво» корреспонденту НГС.НОВОСТИ уточнили, что их службы к инциденту никакого отношения не имели — самолет садился на плановую дозаправку, а рейс из-за этого случая задержан не был.


Ранее авиадебоширы, о которых рассказывали НГС.НОВОСТИ, выплачивали авиакомпаниям огромные штрафы — 150 тыс. руб., 238 тыс. руб., и даже порядка 1,5 млн. руб., которые заплатил замгубернатора Челябинской области за свое пьяное поведение на борту самолета авиакомпании «Глобус». В конце прошлого года «Аэрофлот» попросил у президента РФ Владимира Путина разрешения иметь на борту пластиковые наручники и ремни для связывания авиадебоширов. 

Илья Калинин
Фото Vinitdeekhanu (Essentials/iStock)

Прочтений: 4947
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (48)48
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено