Полиция возбудила дела против 19-летних похитителей мобильных телефонов

Полиция возбудила дела против 19-летних похитителей мобильных телефонов

Полиция возбудила уголовные дела по кражам мобильных телефонов, совершенных 19-летними девушкой и юношей в ночных заведениях города. 


«Украли "Айфон" и телефон LG. Преступления аналогичные и оба совершены 19-летними в ночных развлекательных заведениях города», — сообщили в пресс-службе областной полиции.


Первая кража произошла 15 января в районе 1:00 ночи в ночном клубе Ленинского района, где 19-летняя студентка техникума, ранее не судимая, из нормальной семьи выпивала в компании друзей, после чего решила украсть «Айфон» с соседнего столика. Ущерб составил 40 тыс. руб.


Аналогичное преступление произошло вечером в кафе-баре Первомайского района, где к двум молодым юношам подсела познакомиться женщина. Через некоторое время она оставила шубу, а сама ушла в туалет. В это время один из двух новых знакомых этой женщины — 19-летний житель Первомайского района  — похитил ее телефон. Задержанный молодой человек нигде не учится и не работает. Ранее судим не был.


Как уточнили в полиции, похищенные телефоны изъяты и возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК России (кража). С подозреваемых взята подписка о невыезде.


О целой детективной истории с украденным смартфоном НГС.НОВОСТИ сообщали в прошлом году. 

Илья Калинин

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