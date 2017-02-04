После жалоб жильцов власти взялись за ремонт дома-развалины

Администрация Искитима НСО намерена отремонтировать дом на Юбилейном проспекте, 3, на ужасное состояние которого пожаловались жильцы, — с мая прошлого года они выселены из своих квартир и скитаются по знакомым.







Больше 9 месяцев назад жители дома на Юбилейном проспекте, 3 были вынуждены покинуть свои квартиры по указанию МЧС. Ранее жильцы пояснили, что в доме «подмыло фундамент, фундамент дал трещину, по дому пошли трещины — в плитах, стенах несущих».







По информации жителей, власти не дали им временное жилье. В то же время в администрации города в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ сообщили, что переселиться в «маневренный жилищный фонд города Искитима для временного проживания» предложили всем без исключения жильцам. Согласие дали только 7 человек, остальные решили остаться у родственников, говорится в ответе администрации. Сейчас в доме никто не живет, но с 11 октября в здание вернули электроснабжение и отопление, чтобы внутри была «нормативная температура воздуха».







В администрации отметили, что управляющая компания «ЖЭУ № 1» наняла охранников. По данным искитимских властей, УК действительно заказала экспертизу у компании «Аркон». В тексте экспертного заключения написано, что капитальный ремонт дома 1976 года постройки проводился в 2011 году. Причиной деформации грунта, из-за которого и «поплыл» фундамент дома, могла стать ликвидация аварии на городских инженерных коммуникациях, сказано в заключении.







Специалисты признали аварийным состояние конструкций фундамента, кирпичных стен и стен подвала. Предполагаемая дальнейшая эксплуатация «нарушает права и законные интересы граждан и создаст угрозу их жизни и здоровью», заключили в «Арконе».











«Комиссия, изучив полученное заключение ООО "Аркон" о состоянии строительных конструкций дома, пришла к выводу, что данное заключение носит поверхностный характер и не содержит выводов о принципиальной возможности либо невозможности восстановления здания (дома)», — пояснили в администрации. Теперь специалисты комиссии решили провести повторную экспертизу.







На основании заключения экспертов СГУПС администрация решила разработать проект по восстановлению «несущей способности строительных конструкций». Теперь власти города готовят письмо на имя губернатора Владимира Городецкого, чтобы получить деньги в 2017 году на проведение капитального ремонта дома по новому проекту.

