Большевисткая погрязла в медленной 5-километровой пробке

Вечером 3 февраля в Новосибирске скорость потока на Большевистской в районе Речного вокзала упала до 5 км/ч.







Около 17 часов возле развязки на пл. Будагова случилось ДТП, отмечено в сервисе Яндекс.Пробки.







«Зафиксирована необычно сложная пробка — Большевистская улица, от Бердского шоссе до Красного проспекта. В пробке длиной 5,5 км можно потерять 1 час 16 минут, что на 47 минут больше обычного», — рассказал Яндекс в 17:30.







После 18 часов пробка со стороны Академгородка соединяла развязки двух мостов — Бугринского и Коммунального. Кроме того, трудности в движении были со стороны Красного проспекта и ул. Фабричной в сторону Речного вокзала.







Сегодня утром авария осложнила дорожную ситуацию на перекрестке Красного проспекта и ул. Гоголя.