Большевисткая погрязла в медленной 5-километровой пробке

Большевисткая погрязла в медленной 5-километровой пробке (схема)

Вечером 3 февраля в Новосибирске скорость потока на Большевистской в районе Речного вокзала упала до 5 км/ч.


Около 17 часов возле развязки на пл. Будагова случилось ДТП, отмечено в сервисе Яндекс.Пробки.


«Зафиксирована необычно сложная пробка — Большевистская улица, от Бердского шоссе до Красного проспекта. В пробке длиной 5,5 км можно потерять 1 час 16 минут, что на 47 минут больше обычного», — рассказал Яндекс в 17:30.


После 18 часов пробка со стороны Академгородка соединяла развязки двух мостов — Бугринского и Коммунального. Кроме того, трудности в движении были со стороны Красного проспекта и ул. Фабричной в сторону Речного вокзала.


Сегодня утром авария осложнила дорожную ситуацию на перекрестке Красного проспекта и ул. Гоголя.

Елена Громкова
Изображение yandex.ru/maps

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