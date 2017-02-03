Большевисткая погрязла в медленной 5-километровой пробке
Вечером 3 февраля в Новосибирске скорость потока на Большевистской в районе Речного вокзала упала до 5 км/ч.
Около 17 часов возле развязки на пл. Будагова случилось ДТП, отмечено в сервисе Яндекс.Пробки.
«Зафиксирована необычно сложная пробка — Большевистская улица, от Бердского шоссе до Красного проспекта. В пробке длиной 5,5 км можно потерять 1 час 16 минут, что на 47 минут больше обычного», — рассказал Яндекс в 17:30.
После 18 часов пробка со стороны Академгородка соединяла развязки двух мостов — Бугринского и Коммунального. Кроме того, трудности в движении были со стороны Красного проспекта и ул. Фабричной в сторону Речного вокзала.
Сегодня утром авария осложнила дорожную ситуацию на перекрестке Красного проспекта и ул. Гоголя.
Елена Громкова
Изображение yandex.ru/maps