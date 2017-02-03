В центре Новосибирска показали снимки победивших рак красавиц

Днем 3 февраля в новосибирском кинотеатре «Победа» заработала выставка фотографий «Красота против рака».


В центре Новосибирска показали снимки победивших рак красавиц (фоторепортаж)


На выставке представлены 17 фотографий новосибирских женщин, которые борются со смертельными онкологическими заболеваниями или уже находятся в ремиссии. На снимках — 7 героинь, одетых в белые рубашки, майки и голубые джинсы, на их головах короны.


В центре Новосибирска показали снимки победивших рак красавиц (фоторепортаж)


Выставка выросла из проекта визажиста Анны Черпинской, декоратора Марии Воловик и фотографа Аси Молочковой. Сначала они хотели просто провести фотосессию для девушек с раком, но потом обратились к руководителю новосибирского отделения благотворительного фонда «Русфонд» Екатерине Кузнецовой. Она нашла спонсоров, чтобы распечатать фотографии в выставочном формате, и договорилась с кинотеатром «Победа».


В центре Новосибирска показали снимки победивших рак красавиц (фоторепортаж)


Снимки и истории героинь размещены на обычных деревянных мольбертах. «С девочками решили, что лучше всего будет поставить мольберты — с одной стороны, это фотографии, с другой — картины, на каждой из них королева как минимум», — пояснила Екатерина Кузнецова.


В центре Новосибирска показали снимки победивших рак красавиц (фоторепортаж)


В центре Новосибирска показали снимки победивших рак красавиц (фоторепортаж)


Зал с фотографиями с правой стороны от входа открыт в часы работы кинотеатра «Победа» — выставка проработает до 10 февраля, затем организаторы планируют «возить» экспозицию по торговым центрам, с которыми сейчас еще договариваются.


В центре Новосибирска показали снимки победивших рак красавиц (фоторепортаж)


НГС.НОВОСТИ писали о королевской фотосессии «Красота против рака» еще в январе — организаторы рассказывали о трагедии, заставившей взяться за тяжелую тему онкологии, а героини выставки поделились своими впечатляющими историями болезни.

Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой

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