На ГЭС починили огромный гидроагрегат

Ремонт на монтажной площадке Новосибирской ГЭС
Ремонт на монтажной площадке Новосибирской ГЭС


На Новосибирской ГЭС после ремонта заработал гидроагрегат № 5.


«Гидроэнергетики Новосибирской ГЭС ввели в работу гидроагрегат № 5 после планового ремонта. Ремонт проводился с 9 января 2017 года. Специалисты гидростанции и АО "Гидроремонт-ВКК" отремонтировали основное и вспомогательное оборудование гидроагрегата, проверили системы регулирования, автоматики и релейных защит», — сообщает пресс-служба Новосибирской ГЭС. И добавили, что гидроагрегат № 5 ввели в работу летом.


С 1 февраля специалисты начали ремонтировать гидроагрегат № 2, закончат работы к 5 марта.


«Плановый ремонт необходим для поддержания оборудования в постоянной готовности к несению нагрузки в осенне-зимний период, в период весеннего половодья и своевременного выполнения команд системного оператора», — отмечает пресс-служба ГЭС.


Новосибирская ГЭС работает в штатном режиме, в эксплуатации находятся пять гидроагрегатов. Сейчас гидроагрегат № 3 находится в плановом техническом перевооружении, планируется, что его запуск будет в июне, рассказали в пресс-службе.


Ранее новосибирский фотограф и руфер Вадим Махоров снял 4-минутное видео о годе работы Новосибирской ГЭС.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской ГЭС

Прочтений: 4102
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено