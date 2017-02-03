На ГЭС починили огромный гидроагрегат

Ремонт на монтажной площадке Новосибирской ГЭС







На Новосибирской ГЭС после ремонта заработал гидроагрегат № 5.





«Гидроэнергетики Новосибирской ГЭС ввели в работу гидроагрегат № 5 после планового ремонта. Ремонт проводился с 9 января 2017 года. Специалисты гидростанции и АО "Гидроремонт-ВКК" отремонтировали основное и вспомогательное оборудование гидроагрегата, проверили системы регулирования, автоматики и релейных защит», — сообщает пресс-служба Новосибирской ГЭС. И добавили, что гидроагрегат № 5 ввели в работу летом.







С 1 февраля специалисты начали ремонтировать гидроагрегат № 2, закончат работы к 5 марта.







«Плановый ремонт необходим для поддержания оборудования в постоянной готовности к несению нагрузки в осенне-зимний период, в период весеннего половодья и своевременного выполнения команд системного оператора», — отмечает пресс-служба ГЭС.







Новосибирская ГЭС работает в штатном режиме, в эксплуатации находятся пять гидроагрегатов. Сейчас гидроагрегат № 3 находится в плановом техническом перевооружении, планируется, что его запуск будет в июне, рассказали в пресс-службе.







Ранее новосибирский фотограф и руфер Вадим Махоров снял 4-минутное видео о годе работы Новосибирской ГЭС.

