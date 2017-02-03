​Порезанный мужчина просил помощи у подъезда и умер в карете «скорой»

Порезанный мужчина просил помощи у подъезда и умер в карете «скорой»

Поздно вечером 2 февраля к подъезду на ул. Бориса Богаткова в Новосибирске прибежал просить о помощи порезанный ножом мужчина.


«Бывший муж пришел к новому сожителю своей бывшей жены. Втроем они начали распивать спиртные напитки. В процессе распития между мужчинами возникла ссора. Новый избранник взял в руки нож, нанес несколько резаных ранений (непроникающих). Но потерпевшему удалось убежать. Он добежал до соседнего дома», — рассказали в следственном управлении СК РФ по НСО.


Мужчина попросил помощи у жильцов, ему вызвали «скорую», врачи забрали его, но он после этого погиб.


Подозреваемого задержали, он написал явку с повинной. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение вреда здоровью, повлекшее смерть).


Кроме того, утром 3 февраля депутата из Искитимского района Владимира Шевцова нашли убитым в Заельцовском районе Новосибирска.

Елена Громкова
Фото Владимира Федоренко (РИА Новости)

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