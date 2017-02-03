Выигравший 2 миллиона болельщик рассказал о новых ставках на ХК «Сибирь»

Выигравший 2 миллиона болельщик рассказал о новых ставках на ХК «Сибирь»

Житель Казани Ренат, выигравший более 2 млн руб. благодаря ставке на победу ХК «Сибирь», рассказал, что будет делать новые ставки на новосибирский клуб.


Напомним, утром 3 февраля в Instagram ХК «Сибирь» опубликовал фотографию букмекерской ставки за новосибирский клуб в матче с владивостокским «Адмиралом» на 1 млн руб. НГС.НОВОСТИ удалось разыскать молодого человека, который поставил на игру «Сибири» 1 млн руб. и выиграл 2,11 млн руб.


Ренат рассказал, что ему 29 лет, он живет и работает в банке в Казани. Он называет себя болельщиком казанского «Ак Барс», хотя очень симпатизирует новосибирской «Сибири».

«На ставках играю очень давно, раньше я это делал неграмотно, ставил на все подряд, а сейчас беру точечно матч, анализирую обе команды, так как в этом деле очень важна мотивация», — рассказал болельщик из Казани.


Ренат признался, что впервые поставил такую крупную сумму на матч КХЛ.


До этого он выбирал матчи испанской Примеры, итальянской серии А и баскетбольной Евролиги УЛЕБ — и на этих играх также получал крупные выигрыши.

«Очень нравится хоккейная "Сибирь" — это крепкая команда с характером. В этой ставке [в матче с "Адмиралом"] я был уверен, что новосибирцы одержат победу», — добавил Ренат.


Он также заявил, что и завтра, 4 февраля, поставит на новосибирскую команду в матче с хабаровским «Амуром». Сумма ставки будет зависеть от того, кто займет место в воротах — опытный Денни Тейлор или молодой Алексей Красиков, рассказал Ренат.

Тимур Брук
Фото предоставлено ХК «Сибирь»

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