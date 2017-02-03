Остановка в Калининском районе сменила название

Остановка в Калининском районе сменила название

Новосибирские власти переименовали автобусную остановку «Школа № 31» на Юбилейном жилмассиве.


3 февраля остановки транспорта «Школа № 31» в прямом и обратном направлениях, которые расположены на ул. Объединения, переименовали в «Ул. Дунаевского».


«Это сделано на основании решения комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска», — сообщает пресс-центр мэрии.


Раньше власти переименовали еще несколько остановок в Октябрьском и Заельцовском районе.

Ксения Евдокимова
Фото из архива НГС

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