Остановка в Калининском районе сменила название
Новосибирские власти переименовали автобусную остановку «Школа № 31» на Юбилейном жилмассиве.
3 февраля остановки транспорта «Школа № 31» в прямом и обратном направлениях, которые расположены на ул. Объединения, переименовали в «Ул. Дунаевского».
«Это сделано на основании решения комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска», — сообщает пресс-центр мэрии.
Раньше власти переименовали еще несколько остановок в Октябрьском и Заельцовском районе.
Ксения Евдокимова
Фото из архива НГС