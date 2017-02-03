В Новосибирске посадят 12 тысяч сосен

В Новосибирске посадят 12 тысяч сосен

В 2017 году «Горзеленхоз» посадит в Новосибирске 700 тыс. цветов и 12 тыс. сеянцев сосен.


На городских клумбах «Горзеленхоз» посадит антирринумы «Гном», бальзамины Уоллера, вербены «Кварц», бархатцы, герань зональную, георгины сорта «Фигаро», клеомы, кохии венечные, петунии, портулак, сальвии, цинерарии и тюльпаны. Всего цветов будет более 700 тыс. штук.


Конкурс на определение поставщика «Горзеленхоз» планирует объявить на следующей неделе.


Также 2 февраля на комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству представители «Горзеленхоза» рассказали, что на 3 га леса в Заельцовском районе высадят 12 тыс. сеянцев сосны. В «Горзеленхозе» уточнили, что сейчас в лесу убирают сухостой, больные деревья.


Кроме того, «Горзеленхоз» планирует развивать лесопитомник по ул. Тимакова и ежегодно получать 3,5 тыс. крупномерных саженцев для посадки в городских парках и скверах, сообщает пресс-служба горсовета. В «Горзеленхозе» делают проект для питомника, однако, чтобы он заработал, необходимо около 52 млн руб.


«Если сегодня создать свой лесопитомник, то потом весь город будет пользоваться этими растениями и деревьями. Я думаю, многие новосибирцы согласятся, что зеленых насаждений в нашем городе много не бывает. И если будет больше деревьев, клумб, облагороженных мест, которые примыкают к магистралям, — это здорово. 50 млн руб. — это реальные деньги. Вложившись единожды, они вернутся зелеными насаждениями, которые будут украшать наш город», — цитирует пресс-служба председателя комиссии по городскому хозяйству Игоря Кудина.


В конце прошлого года в Новосибирске специальным антивандальным веществом обработали почти 3 тыс. елок и сосен.

Ксения Евдокимова
Фото из архива НГС

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