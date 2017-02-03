В Заельцовском парке нашли убитого депутата (обновлено)

Утром 3 февраля депутата из Искитимского района Владимира Шевцова нашли убитым в Заельцовском районе Новосибирска.





«Сегодня около 10:35 в Заельцовском бору был обнаружен труп мужчины с ножевым ранением. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на раскрытие преступления», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







Как рассказали в СУ СКР по Новосибирской области, убитым оказался депутат из Искитимского района. Его ударили в сердце ножом. Этот нож правоохранители тоже нашли на месте происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).







Как уточнил источник в правоохранительных органах, речь идет о депутате Совета депутатов Искитимского района Владимире Шевцове.





В октябре 2016 года Генпрокуратура РФ сообщила, что искитимский депутат и бизнесмен Владимир Шевцов пошел под суд по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2014-2015 годах он похитил 29,2 млн руб. у ЗАО «Крестьянское коллективное хозяйство», которое сам же и возглавлял. Сейчас это уголовное дело рассматривает Искитимский районный суд.







Дополнение: После публикации новости в СУ СКР по Новосибирской области уточнили, что тело депутата нашли не на территории Заельцовского парка, а за ней — в лесу поблизости от автобусной остановки «Дачи».





17:33





НГС.НОВОСТИ удалось дозвониться до искитимского депутата Сергея Полякова — председателя комиссии по ЖКХ, благоустройству, строительству, экологии, землепользованию и аграрной политике. В состав именно этой депутатской комиссии входил Владимир Шевцов.







На известие об убийстве коллеги Сергей Поляков отреагировал остро: «Я ошеломлен это новостью... Он настолько был открытый, настолько общительный, настолько в юридических вопросах всем помогал... Я с ним очень хорошо знаком. Мы проработали с ним тот созыв, и вот этот второй созыв работаем, т.е. практически 7 лет бок о бок».





17:42





Депутат уточнил, что не видел Владимира Шевцова уже около двух с половиной месяцев. «На последних, наверное, двух сессиях он даже не присутствовал. У нас крайняя сессия была 22 декабря. На крайней сессии в том году его не было», — вспоминает Сергей Поляков.