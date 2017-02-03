Главный российский претендент на «Евровидение-2017» выступил в ДКЖ

Главный российский претендент на «Евровидение-2017» выступил в ДКЖ (видео)

В Новосибирске прошел концерт участников шоу «Голос-5», в числе которых Александр Панайотов — главный претендент представить Россию на конкурсе «Евровидение».


Концерт был в ДКЖ вечером 2 февраля. На сцене кроме Панайотова выступили Михаил Житов, Дарья Антонюк, Сардор Милано и другие исполнители, принимавшие участие в популярном телешоу.


Главный российский претендент на «Евровидение-2017» выступил в ДКЖ (видео)


Михаил Житов перед концертом написал в своем инстаграме, что в этот день артисты плохо себя чувствовали. 



Главный российский претендент на «Евровидение-2017» выступил в ДКЖ (видео)


Однако, по отзывам в социальных сетях, зрители остались довольны концертом. 

Информацию о том, что Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении» в Киеве, сейчас активно обсуждают федеральные СМИ, но официальных подтверждений певец пока не дал. 

Анна Наумцева
Фото Виктора Дмитриева (1–3), instagram.com (4), видео instagram.com

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