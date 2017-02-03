Главный российский претендент на «Евровидение-2017» выступил в ДКЖ

В Новосибирске прошел концерт участников шоу «Голос-5», в числе которых Александр Панайотов — главный претендент представить Россию на конкурсе «Евровидение».







Концерт был в ДКЖ вечером 2 февраля. На сцене кроме Панайотова выступили Михаил Житов, Дарья Антонюк, Сардор Милано и другие исполнители, принимавшие участие в популярном телешоу.











Михаил Житов перед концертом написал в своем инстаграме, что в этот день артисты плохо себя чувствовали.













Однако, по отзывам в социальных сетях, зрители остались довольны концертом.

До мурашек!!! Просто потрясающе!!! Спасибо за твой талант @panaiotov @panaiotov_company #концертвновосибирске#голос5#голосновосибирск#дкж#оболденныйголос#оченьнравиться# шикарноевыступление#артист Видео опубликовано Marina Forkovets (@marina_forkovets) Фев 2 2017 в 11:11 PST

Информацию о том, что Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении» в Киеве, сейчас активно обсуждают федеральные СМИ, но официальных подтверждений певец пока не дал.