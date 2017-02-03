​НГУ стал лучшим вузом России по цитируемости в интернете

Новосибирский государственный университет оказался среди лидеров сразу в двух рейтингах.







В рейтинге Webometrics Ranking of World Universities, который анализирует присутствие университетов в интернете, НГУ занял 548-е место и стал третьим среди российских вузов после МГУ и СПбГУ.







«При этом по сравнению с предыдущей версией рейтинга НГУ поднялся более чем на 60 позиций. Новосибирский госуниверситет в разы улучшил свои позиции по одному из значимых параметров рейтинга "Открытость", который анализирует цитируемость научных публикаций сотрудников вузов», — передает пресс-служба университета.







Этот рейтинг выходит дважды в год — в июле и декабре, его составляет испанская лаборатория Cybermetrics Lab. Всего он ранжирует около 25 000 вузов мира.





Его методология основывается на четырех индикаторах с разным весом:





известность ― количество ссылок с внешних ресурсов;







присутствие ― количество веб-страниц, проиндексированных Google;







открытость, или прозрачность ― индикатор, использующий информацию из профилей университетов в Google Scholar (бесплатная поисковая система по полным текстам научных публикаций всех форматов и дисциплин);







превосходство ― цитируемость научных публикаций на основе аналитических данных исследовательской группы SCImago.







В другом рейтинге под названием Webometrics Top Universites by Google Scholar по показателю «цитируемость» НГУ занял первое место среди российских вузов и 190-е среди мировых.





НГУ процитировали 246 223 раза.







Позицию вуза в рейтинге определяет анализ цитируемости топ-10 его авторов в системе Google Scholar, в рейтинге учтены 5 тыс. университетов.







«Новосибирский государственный университет последовательно проводит политику на расширение международного академического сотрудничества. В рамках программы повышения конкурентоспособности НГУ вошел в шесть новых коллабораций, создал более 70 новых лабораторий, в том числе с привлечением ведущих зарубежных ученых. Активно поощряются поездки преподавателей университета на конференции и стажировки, проведение совместных международных конференций с институтами Академгородка. Усилия последних лет нашли свое отражение в рейтинге цитируемости Webometrics, в котором НГУ по праву вошел в топ-200 лучших вузов мира», — прокомментировал ректор университета Михаил Федорук.







В декабре 2016 года НГУ обошел большинство конкурентов в престижном национальном рейтинге, который составили специалисты МИА «Россия сегодня».