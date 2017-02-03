Академики определились с главным кандидатом на должность председателя СО РАН

Президиум Сибирского отделения Российской академии наук рекомендовал на пост председателя СО РАН доктора физико-математических наук Сергея Алексеенко.





В марте 2017 года Сибирское отделение Российской академии наук ждут выборы нового председателя. В четверг, 2 февраля, кандидаты на эту должность — академики Сергей Алексеенко, Павел Логачев, Валентин Пармон, Михаил Предтеченский и Игорь Бычков — выступили со своими предвыборными программами на заседании Президиума СО РАН, сообщили в Сибирском отделении Российской академии наук.





В итоге Президиум большинством голосов рекомендовал на должность председателя Сергея Алексеенко — директора Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН. «Он будет первым в бюллетене для голосования, которое пройдет 22 марта 2017 года в Москве на общем собрании СО РАН», — поясняет издание «Наука в Сибири».





В частности, в своей предвыборной программе Алексеенко сделал акцент на решении общенациональной задачи развития фундаментальной науки: «Мы тоже отвечаем за состояние экономики России». Он выступил за ряд важных изменений в жизни новосибирского Академгородка





— создание генплана и созыв межведомственного координирующе-управляющего совета, за строительство здесь конгресс-центра.





Как сообщили в СО РАН, Сергей Алексеенко — доктор физико-математических наук, автор более чем 300 научных работ, в том числе 8 монографий и 28 патентов на изобретения. Институт теплофизики СО РАН он возглавляет с 1997 года. Также работает завкафедрой физики неравновесных процессов НГУ.





Сейчас Сибирское отделение Российской академии наук возглавляет академик Александр Асеев. Эту должность он занимает с 2008 года.





А вчера президент России Владимир Путин назначил нового начальника управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральном округу. Им стал полковник полиции Дмитрий Курсанов.

