Академики определились с главным кандидатом на должность председателя СО РАН

Академики определились с главным кандидатом на должность председателя СО РАН (фото)

Президиум Сибирского отделения Российской академии наук рекомендовал на пост председателя СО РАН доктора физико-математических наук Сергея Алексеенко.


В марте 2017 года Сибирское отделение Российской академии наук ждут выборы нового председателя. В четверг, 2 февраля, кандидаты на эту должность — академики Сергей Алексеенко, Павел Логачев, Валентин Пармон, Михаил Предтеченский и Игорь Бычков — выступили со своими предвыборными программами на заседании Президиума СО РАН, сообщили в Сибирском отделении Российской академии наук.


В итоге Президиум большинством голосов рекомендовал на должность председателя Сергея Алексеенко — директора Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН. «Он будет первым в бюллетене для голосования, которое пройдет 22 марта 2017 года в Москве на общем собрании СО РАН», — поясняет издание «Наука в Сибири».


В частности, в своей предвыборной программе Алексеенко сделал акцент на решении общенациональной задачи развития фундаментальной науки: «Мы тоже отвечаем за состояние экономики России». Он выступил за ряд важных изменений в жизни новосибирского Академгородка


— создание генплана и созыв межведомственного координирующе-управляющего совета, за строительство здесь конгресс-центра.


Как сообщили в СО РАН, Сергей Алексеенко — доктор физико-математических наук, автор более чем 300 научных работ, в том числе 8 монографий и 28 патентов на изобретения. Институт теплофизики СО РАН он возглавляет с 1997 года. Также работает завкафедрой физики неравновесных процессов НГУ.


Сейчас Сибирское отделение Российской академии наук возглавляет академик Александр Асеев. Эту должность он занимает с 2008 года.


А вчера президент России Владимир Путин назначил нового начальника управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральном округу. Им стал полковник полиции Дмитрий Курсанов.

Ольга Хмелевская
Фото Юлии Поздняковой

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