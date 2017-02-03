«Тойота» дважды врезалась в одно и то же авто на улице Пирогова

Две «Тойоты» и «Ниссан» столкнулись напротив больницы СО РАН в новосибирском Академгородке.


«Тойота» дважды врезалась в одно и то же авто на улице Пирогова (фото)


Авария с участием Toyota Celica, Toyota Ipsum и такси Nissan Almera с надписью Uber произошла в 13:45. «"Целика" двигалась по ул. Пирогова со стороны Университетского проспекта в сторону пр. Академика Лаврентьева, "Ниссан" — во встречном направлении. "Ипсум" выезжал на Пирогова с территории больницы», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


«Тойота» дважды врезалась в одно и то же авто на улице Пирогова (фото)


По их данным, «Ниссан» остановился, чтобы пропустить «Тойоту Ипсум», водитель которой, в свою очередь, поехал и не пропустил «Тойоту Целику». Последняя врезалась в «Ипсум», которого откинуло в «Ниссан», а потом обратно в «Целику».


«Тойота» дважды врезалась в одно и то же авто на улице Пирогова (фото)


«Авария полностью перекрыла проезд по Пирогова», — сообщают в «Автоспасе».


На днях на этом же месте водитель «Тойоты» послушала совет пассажира и устроила ДТП.


Внимание, новая рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте свои фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru - давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus

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