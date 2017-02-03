Фотограф снял клип на русскую версию хита Evanescence

Новосибирский фотограф в стиле ню Игорь Indman Парфенов снял видеоклип на кавер-версию новосибирской певицы Светланы Дивы песни «My Immortal» американской рок-группы Evanescence.


Фотограф снял клип на русскую версию хита Evanescence (видео)

«Света же написала свои слова, т.е. это даже не частичный перевод песни. Настрой, скажем так, есть общий. Есть и цветной вариант клипа, но решили остановиться на черно-белом варианте. Цвет хорош, но он отвлекает: ты разглядываешь картинку, а не чувствуешь настроя [клипа]. Настроение же в песне такое — черно-белое», — рассказал Игорь о своей первой работе в роли режиссера музыкального клипа.


По словам фотографа, певица изначально хотела просто «поющую голову», но прислушалась к предложению и согласилась с его вариантом. На съемку клипа ушло всего 2 часа, и 2 дня занял монтаж ролика.


Вчера НГС.НОВОСТИ рассказали о снятом музыкальном клипе новосибирской рок-группы Soulshop на песню, которая стала саундтреком к новому художественному фильму «Не спать!».


Кавер


Оригинал


Справка: Рок-баллада «My Immortal» вышла в дебютном альбоме «Fallen» группы Evanescence в 2003 году. Одноименный сингл стал золотым в США и платиновым в Австралии.

Илья Калинин
Видео youtube.com

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