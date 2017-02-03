Легендарная новосибирская актриса умерла на 103-м году жизни

Сегодня, 3 февраля, на 103-м году жизни умерла заслуженная артистка РСФСР Зоя Булгакова, известная своими ролями в Новосибирском ТЮЗе (театре «Глобус»).







Зоя Федоровна Булгакова родилась 24 декабря 1914 года в Ново-Николаевске. В 1932 году окончила студию при Новосибирском ТЮЗе. Его сцена осталась для Булгаковой единственной на всю жизнь, несмотря на предложения из Москвы.







«Наиболее ярко актерское дарование Зои Булгаковой раскрылось на сказочном материале с его установкой на поэтический вымысел, игру фантазии.





Юная Зоя Булгакова, с ее внешними и внутренними данными, способностью играть детей 7–9 лет стала незаменимой, центральной фигурой в решении задач строящегося детского театра страны», —





рассказали в «Глобусе».











В 1935 году Новосибирский ТЮЗ поставил свою первую сказку «Конек-Горбунок», в котором Зоя Булгакова сыграла главную роль — Конька-Горбунка, фантастического друга Иванушки. За «Коньком» на сцену театра пришли «Синяя птица» М. Метерлинка (1936), «Красная Шапочка» (1937), «Кот в сапогах» Л.Ф. Макарьева по Ш. Перро (1938), «Снежная королева» (1939). Роль Красной Шапочки Зоя Булгакова исполняла в постановках театра разных лет — с 1937 до 1955 годы.





В 1945 году Булгаковой одной из первых в театре присвоили звание «Заслуженная артистка РСФСР». Ее имя внесено в Золотую книгу культуры Новосибирской области как лауреата областной премии «Честь и достоинство» (2001). Также актрису награждали премией «Человек года» в области культуры и искусства за большой вклад в развитие театрального искусства и культуры города (1999), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945», медалью «Ветеран труда».







Свое столетие актриса отметила активно — на сцене театра «Глобус».







Прощание с Зоей Булгаковой пройдет 6 февраля в Доме актера с 11:00 до 13:00.

