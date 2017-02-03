В Центральном парке продают участок земли и кафе

Участок земли со зданием кафе на ул. Мичурина, рядом с Театром музыкальной комедии, выставлен на продажу. Площадь участка — 727 кв. м, на нем стоит кафе площадью 143 кв. м, продавцом выступает собственник земли — компания «Жилфонд».





Как объяснил директор «Жилфонда» Александр Чернокульский, компания планировала реконструировать старое здание и открыть современное детское кафе в парке, однако ни один из представленных проектов не получил одобрения на публичных слушаниях.







По данным публичной кадастровой карты, участок предназначен для обслуживания кафе. Само кафе обеспечено необходимыми мощностями, в нем есть отопление и кондиционирование, а также необходимое кухонное оборудование.





«Это правовая коллизия. По действующему законодательству там кафе возникнуть не должно было бы, оно построено еще в советское время, — комментирует Чернокульский. — Строительство кафе является условно разрешенным видом [использования], оно не запрещено, но все условно разрешенные виды использования проходят через процедуру публичных слушаний».







По словам директора «Жилфонда», сейчас компания изучает предложения, не устанавливая на участок конкретной цены. Его кадастровая стоимость составляет более 10,8 млн руб., однако продать его в «Жилфонде» надеются значительно дороже. Кроме того, компания рассматривает и варианты аренды здания — она установлена на уровне 150 тыс. руб. в месяц.







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