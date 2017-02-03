Дерзкое ограбление ювелирного салона попало на видео

Новосибирские полицейские обнародовали видеозапись налета на ювелирный салон на ул. Трикотажной и рассказали подробности этого происшествия.







Чтобы обезвредить охранника и похитить золотые украшения, налетчикам понадобилось всего 40 секунд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







В полиции напомнили, что вечером 30 января двое налетчиков ворвались в ювелирный магазин на ул. Трикотажной. Они ударили охранника по голове гвоздодером, разбили витрины и забрали ювелирные украшения примерно на 500 тыс. руб.







Работники магазина нажали тревожную кнопку. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа полиции.







«Всего сутки потребовались полицейским для раскрытия <…> преступления», — отмечают в пресс-службе. По ее данным, полицейские и сотрудники ФСБ задержали двух ранее судимых мужчин. Одному из них 29, второму — 46 лет. Похищенные украшения правоохранители пока не нашли.





Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). Сегодня, 3 февраля, суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте подозреваемых, добавили в полиции.







