В Новосибирске продается крошечный еж с родословной

Новосибирец выставил на продажу карликового африканского ежа — нынешний хозяин заверил, что еж породистый, у него есть соответствующие документы.







Объявление о продаже ежа появилось на сайте Доска объявлений. НГС.Объявления в Новосибирске. «Ежик живет в аквариуме, там у него опилки. В квартиру не выпускаю, чтобы в угол не забился. Ест качественный кошачий корм, еще даю фарш», — рассказал хозяин животного, к которому корреспондент НГС.НОВОСТИ обратилась 3 февраля под видом покупателя.





Ежик, по словам собеседника, размером со среднее яблоко и больше не будет расти. Цена ежа — 7,5 тыс. руб.







Вчера НГС.НОВОСТИ писали о продаже засушенного листа клевера за 6 млн руб. Его владелец уверяет, что растение обладает магической силой и предназначено для ритуалов.