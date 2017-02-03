В Новосибирске продается крошечный еж с родословной

В Новосибирске продается крошечный еж с родословной (фото)

Новосибирец выставил на продажу карликового африканского ежа — нынешний хозяин заверил, что еж породистый, у него есть соответствующие документы.


Объявление о продаже ежа появилось на сайте Доска объявлений. НГС.Объявления в Новосибирске. «Ежик живет в аквариуме, там у него опилки. В квартиру не выпускаю, чтобы в угол не забился. Ест качественный кошачий корм, еще даю фарш», — рассказал хозяин животного, к которому корреспондент НГС.НОВОСТИ обратилась 3 февраля под видом покупателя.


Ежик, по словам собеседника, размером со среднее яблоко и больше не будет расти. Цена ежа — 7,5 тыс. руб.


Вчера НГС.НОВОСТИ писали о продаже засушенного листа клевера за 6 млн руб. Его владелец уверяет, что растение обладает магической силой и предназначено для ритуалов.

Анна Наумцева
Фото do.ngs.ru

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