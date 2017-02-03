«Глобус» позвал зрителей сыграть в спектакле с профессиональными актерами

«Глобус» позвал зрителей сыграть в спектакле с профессиональными актерами

Новосибирский театр «Глобус» объявил кастинг для желающих сыграть в спектакле, который поставят ко Дню театра с участием актеров-любителей.


Принять участие в кастинге могут все желающие старше 14 лет. 


«Нужно спеть, станцевать, прочитать монолог на три минуты, можно по бумажке, записать все это на видео и отправить на почту pr-otdel@globus-nsk.ru. В теме письма нужно указать "Кастинг"», — рассказали в пресс-службе театра.


Международный День театра в «Глобусе» отметят 26 марта. В постановке примут участие не только те, кто пройдет кастинг, но и профессиональные актеры. 


«Постановка будет в стиле попурри. Какая именно — зависит от замысла режиссера и того материала, который мы получим», — прокомментировали в «Глобусе». 


В конце прошлого года театр просил зрителей нарисовать новую афишу к мюзиклу «Робин Гуд».

Анна Наумцева
Фото Виктора Дмитриева

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