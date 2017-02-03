На тротуаре в центре Новосибирска появилась огромная яма с водой

Провал возник на ул. 1905 года в Новосибирске — его уже латают рабочие.









О яме, возникшей утром 3 февраля на тротуаре, сообщили очевидцы в соцсетях. Корреспондент НГС.НОВОСТИ отправился на место и увидел, что яма образовалась на тротуаре около дома № 83 по ул. 1905 года — напротив Нарымского сквера.







По оценке корреспондента НГС, диаметр образовавшейся ямы — более 1,5 м. В глубину она около метра, внутри ямы видно грязную воду. Вокруг провала чувствуется неприятный запах.











Место провала обнесли оградительной лентой, там уже работают сотрудники аварийной службы.















Недавно НГС.НОВОСТИ писали о возникшей за один день широкой яме на тротуаре на ул. Демьяна Бедного.

