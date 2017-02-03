Из Новосибирска ушла крупная сеть блинных

Из Новосибирска ушла крупная сеть блинных (фото)

Сеть «Сибирские блины» прекратила работу в Новосибирске — информацию об этом НГС.НОВОСТИ подтвердили в офисе компании. 


Сеть «Сибирские блины» вышла на сибирский рынок в 2014 году, открыв в общей сложности пять заведений. Среди них были как уличные павильоны, так и кафе на первом этаже здания и блинная с собственным залом в торговом центре «Сан Сити». По данным 2ГИС, сейчас в городе работает только один павильон на пл. Маркса, однако и у него в январе сменилась вывеска.


Из Новосибирска ушла крупная сеть блинных (фото)


Сеть «Сибирские блины» была создана в 2004 году ресторатором Владимиром Бурковским. Он же значится в базе данных «СПАРК» директором компании «Сибирские блины НСК» и является ее совладельцем (25 %) наравне с тремя другими учредителями – физическими лицами. В Новосибирске Бурковскому принадлежат премиальные рестораны «Фенимор Купер» и PuppenHaus, а также демократичное кафе «Креп де Кофе».


Это не первая попытка «Сибирских блинов» выйти на новосибирский рынок. Сеть уже пыталась работать здесь в середине 2000-х, однако впоследствии новосибирский филиал сменил название на «Русские блины» и начал работать самостоятельно. 

Из Новосибирска ушла крупная сеть блинных (фото)



Сейчас, по данным 2ГИС, у сети 62 заведения в Новосибирске и пригородах. Сами «Сибирские блины» работают в Томске (25 точек), Кемерово (более 30 точек), а также в Новокузнецке и Прокопьевске (по одному заведению).


Ресторанные компании из соседних регионов регулярно предпринимают попытки выйти на рынок Новосибирска. Так, в 2015 году здесь открылся пивной ресторан сети «Ганс», который проработал менее полугода. В январе 2016 года перестал работать томский ресторан Pomidor. Есть, впрочем, и более успешные примеры — кузбасская сеть «Подорожник» работает в Новосибирске уже почти 15 лет (сейчас у нее 47 точек).

Стас Соколов
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