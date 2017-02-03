Дворец бракосочетания закрыл запись на красивую дату 7.07.2017

Дворец бракосочетания закрыл запись на красивую дату 7.07.2017

Новосибирский Дворец бракосочетания принял больше шести десятков заявлений на красивую дату 7.07.2017.


Сейчас этот день во Дворце расписан полностью.


«195 пар подавали заявления на весь июль, из них 63 захотели в этот день», — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства. Всем, кто хотел записаться на этот день и стоял в очереди, хватило мест.


На этот день заняты все три зала, на каждую регистрацию отводится примерно полчаса.


«В то же время в ЗАГСах других районов Новосибирска, а также области такого наплыва желающих зарегистрировать брак в красивую дату не зафиксировано. Обращаю внимание граждан, что подать заявление на регистрацию брака можно не только лично, но и в режиме онлайн через портал госуслуг», — отметила руководитель управления по делам ЗАГС Людмила Дядченко.


Накануне 2 февраля жители Новосибирска выстроились в очередь у Дворца бракосочетания, чтобы подать заявление на 7 июля.

Елена Громкова
​Фото читателей НГС

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