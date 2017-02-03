Болельщик поставил миллион на победу хоккейной «Сибири»

Болельщик поставил миллион на победу хоккейной «Сибири» (фото)

Мужчина прислал фотографию миллионной ставки в клубный Instagram.


Сегодня утром в Instagram хоккейного клуба «Сибирь» болельщик по имени Ренат прислал фотографию букмекерской ставки на 1 млн руб. на победу новосибирских хоккеистов в матче против владивостокского «Адмирала».


«Просто. Человек. Поставил. Миллион. На. Сибирь», — прокомментировала в своем Twitter пресс-атташе клуба Мария Левинская. По ее словам, подробностей, где и когда была сделана ставка, он не сообщил.


Судя по коэффициенту, в случае победы «Сибири» в основное время максимальная выплата составляла 2 млн 110 тыс. руб. 


Напомним, новосибирцы одержали убедительную победу со счетом 5:1.

Тимур Брук
Фото предоставлено ХК «Сибирь»

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