Болельщик поставил миллион на победу хоккейной «Сибири»

Мужчина прислал фотографию миллионной ставки в клубный Instagram.







Сегодня утром в Instagram хоккейного клуба «Сибирь» болельщик по имени Ренат прислал фотографию букмекерской ставки на 1 млн руб. на победу новосибирских хоккеистов в матче против владивостокского «Адмирала».



«Просто. Человек. Поставил. Миллион. На. Сибирь», — прокомментировала в своем Twitter пресс-атташе клуба Мария Левинская. По ее словам, подробностей, где и когда была сделана ставка, он не сообщил.



Судя по коэффициенту, в случае победы «Сибири» в основное время максимальная выплата составляла 2 млн 110 тыс. руб.





Напомним, новосибирцы одержали убедительную победу со счетом 5:1.