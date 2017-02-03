Прятавшийся в Израиле новосибирец вернулся домой и сдался полиции

В Новосибирске сдался властям вернувшийся из Израиля Евгений Богорад, которого полиция искала почти 8 лет.





Это главный обвиняемый по уголовному делу о хищении государственных денег у ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий» («ФТ-центр»), которое занимается управлением федеральной недвижимостью.







Как подтвердила НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Центрального района Новосибирска Елена Сергеева, бывший руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-центр» Евгений Богорад сам сдался полиции. Сначала его отпустили под подписку о невыезде, но потом правоохранители попросили суд изменить эту меру пресечения на залог. В начале недели суд это ходатайство отклонил.







Уголовное дело о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в сибирском филиале ФГУП «ФТ-Центр» правоохранители возбудили в 2009 году. Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на версию следствия, сотрудники «ФТ-Центра» похищали государственные деньги, подписывая фиктивные договоры о юридических услугах и охране недвижимости с подконтрольными организациями. Кроме того, следствие говорило об аутсорсинговых контрактах, в которых была сильно завышена стоимость услуг.





«Общая сумма финансовых махинаций, по подсчетам силовиков, составила примерно 230 млн руб.», — уточняет издание.







По данным «Комерсанта», обвиняемыми по громкому делу проходили 10 человек. Трем из них, в том числе Евгению Богораду, удалось скрыться. К их розыску подключился Интерпол.







Тем временем в декабре 2014 года Новосибирский областной суд рассмотрел дело в отношении остальных обвиняемых. Двух из них он полностью оправдал. Остальным назначил условные сроки. Сейчас прокуратура Новосибирской области пытается взыскать с осужденных ущерб.







Как передает «КоммерсантЪ», в конце прошлого года в полицию пришли экс-сотрудники «ФТ-центр» Татьяна Медведева и Игорь Фоменко, которые находились в розыске. Арестовывать их не стали, а уголовное дело в отношении них суд рассматривает в упрощенном порядке.







«Примеру Медведевой и Фоменко решил последовать главный фигурант дела господин Богорад, который последние годы, по оперативным данным, проживал в Израиле», — пишет издание.