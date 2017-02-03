​Доллар упал до показателей лета 2015 года

2 февраля во время торгов на Московской бирже курс доллара относительно курса рубля снизился до показателей лета 2015 года.







На минимуме курс доллара опускался до 58,56 руб. Последний раз показатели доллара ниже этой суммы были в июле 2015 года.







На максимуме вчера доллар торговался на 60,2 руб., на закрытие торгов доллар стоил 59,45 руб. — это ниже на 68 коп., чем на закрытии предыдущих торгов.







Евро на закрытии торгов стоил 63,97 руб. — это меньше на 78 коп., чем накануне.







На момент публикации, по информации НГС.БИЗНЕС, в новосибирских банках доллар стоил от 59,7 руб. до 61,89 руб., а евро — от 64,3 до 66,42 руб.







17 января во время торгов на Московской бирже курс доллара впервые за полтора года опустился ниже 59 руб.