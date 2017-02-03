Школа и десяток домов оставались без света больше 13 часов

Школа и десяток домов оставались без света больше 13 часов (фото)

2 февраля жители Октябрьского района просидели без света больше 13 часов — электричество в домах, школе и детском саду дали только ночью.


«На Бориса Богаткова, 194/2 – 194/6, а также в гимназии № 11 с 11:40 нет электричества. Подобные электрические коллапсы случаются в этом районе практически каждый месяц. Так и сидим по 6-7 часов без электричества», — написала в редакцию НГС.НОВОСТИ читательница.


Еще одна жительница написала, что без электричества и тепла оставались дома и рынок. В пресс-службе мэрии рассказали, что вчера с 11:45 без электричества остались 15 объектов на ул. Бориса Богаткова, Федосеева, Стофато. Света не было в 9-этажных домах, в гимназии № 11, детском саду № 501 и двух административных зданиях. «Электроснабжение восстановлено в 1:35 3 февраля», — отметили в пресс-центре.


В АО «Региональные электрические сети» (РЭС) пояснили, что света не было из-за повреждения кабельной линии 10 киловольт.


Ранее НГС.НОВОСТИ писали о жителях дома на ул. Троллейной, которые с весны мучаются из-за постоянных долгих отключений света.

Ксения Евдокимова

Фото читательницы НГС

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