Пожарные сняли с третьего этажа Человека-паука

Сегодня утром новосибирские пожарные получили сообщение о мужчине, висящем на окне горящей комнаты на Красном проспекте, 155.







«Приехав на место в 7:36, пожарные обнаружили, что окно распахнуто. А за пределами комнаты то висел, то поднимался по окну молодой мужчина. Пожарные говорят, что он изображал Человека-паука», — рассказали в ГУ МЧС России по НСО 3 февраля.











Пожарные быстро развернули автолестницу на третий этаж, эвакуировали этого мужчину. На YouTube появилось видео момента спасения. Молодой человек не производит впечатления адекватного — прыгает вокруг окна, а когда спускается по лестнице, кривляется и кричит «Милиция!». Тот, кто снимает видео, сопровождает происходящее комментариями с ненормативной лексикой и предполагает, что парень в окне «накурился».





Кроме молодого человека провели эвакуацию еще 20 человек с четвертого этажа по лестничным маршам. Пожар потушили, возгорание локализовали в 07:43, пострадавших нет. «Горела комната, на окне которой был молодой человек», — отметили в МЧС.