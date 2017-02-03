Пожарные сняли с третьего этажа Человека-паука

Пожарные сняли с третьего этажа Человека-паука (фото)

Сегодня утром новосибирские пожарные получили сообщение о мужчине, висящем на окне горящей комнаты на Красном проспекте, 155.


«Приехав на место в 7:36, пожарные обнаружили, что окно распахнуто. А за пределами комнаты то висел, то поднимался по окну молодой мужчина. Пожарные говорят, что он изображал Человека-паука», — рассказали в ГУ МЧС России по НСО 3 февраля.


Пожарные сняли с третьего этажа Человека-паука (фото)


Пожарные быстро развернули автолестницу на третий этаж, эвакуировали этого мужчину. На YouTube появилось видео момента спасения. Молодой человек не производит впечатления адекватного — прыгает вокруг окна, а когда спускается по лестнице, кривляется и кричит «Милиция!». Тот, кто снимает видео, сопровождает происходящее комментариями с ненормативной лексикой и предполагает, что парень в окне «накурился».


Кроме молодого человека провели эвакуацию еще 20 человек с четвертого этажа по лестничным маршам. Пожар потушили, возгорание локализовали в 07:43, пострадавших нет. «Горела комната, на окне которой был молодой человек», — отметили в МЧС.

Анна Наумцева
Скриншоты видео youtube.com, канал Григорий Серегин

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