​«Хонда» перевернулась на крышу в аварии с «Шевроле»

Вечером 2 февраля «Хонда Цивик» и «Шевроле Нива» сошлись в ДТП на ул. Дмитрия Донского в Заельцовском районе Новосибирска.











«"Хонда" зацепила "Шевроле", уехала на "встречку", там подлетела на сугробе и легла на крышу», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».







По их данным, авария произошла в 23:00. «Хонда Цивик» ехала по ул. Дмитрия Донского со стороны ул. Весенней в направлении Красного проспекта. В это время от гаражей напротив дома № 4 по ул. Дмитрия Донского отъезжала «Шевроле Нива».





«Водитель "Шевроле" не уступил дорогу "Хонде", в результате чего произошло столкновение», — сообщили в «Автоспасе».







Как уточнили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска, пострадавших в этой аварии не было.



















На этой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как водитель «Хонды Цивик» протаранил два автомобиля, перегородил машиной дорогу во дворе и сбежал.