​«Хонда» перевернулась на крышу в аварии с «Шевроле»

Вечером 2 февраля «Хонда Цивик» и «Шевроле Нива» сошлись в ДТП на ул. Дмитрия Донского в Заельцовском районе Новосибирска.


«Хонда» перевернулась на крышу в аварии с «Шевроле» (фото)


«"Хонда" зацепила "Шевроле", уехала на "встречку", там подлетела на сугробе и легла на крышу», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По их данным, авария произошла в 23:00. «Хонда Цивик» ехала по ул. Дмитрия Донского со стороны ул. Весенней в направлении Красного проспекта. В это время от гаражей напротив дома № 4 по ул. Дмитрия Донского отъезжала «Шевроле Нива». 


«Водитель "Шевроле" не уступил дорогу "Хонде", в результате чего произошло столкновение», — сообщили в «Автоспасе».


Как уточнили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска, пострадавших в этой аварии не было.


«Хонда» перевернулась на крышу в аварии с «Шевроле» (фото)


«Хонда» перевернулась на крышу в аварии с «Шевроле» (фото)


«Хонда» перевернулась на крышу в аварии с «Шевроле» (фото)


На этой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как водитель «Хонды Цивик» протаранил два автомобиля, перегородил машиной дорогу во дворе и сбежал

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus

Прочтений: 8260
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено