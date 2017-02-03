Авария на загруженном перекрестке собрала пробку на Красном проспекте

Утренняя авария на перекрестке Красного проспекта и ул. Гоголя осложнила дорожную ситуацию в центре Новосибирска.







Чтобы проехать Красный проспект от ул. Достоевского к ул. Фрунзе в 9-м часу утра, водители были вынуждены снижать скорость до 7 км/ч. Примерно в половине девятого к этой аварии добавилась еще одна — на ул. Гоголя.







В целом утром 3 февраля, по данным на 8:30, уровень пробок в Новосибирске оценивался на 6 баллов. Кроме Красного проспекта, оказалось затруднено движение на ул. Большевистской — от Бугринского моста до Речного вокзала.











Как сообщает сервис Яндекс.Пробки, на правом берегу из-за аварий заторы также возникли на ул. Объединения и Кедровой. Тяжело оказалось проехать по ул. Кирова.











На левом берегу затруднен подъезд к Димитровскому мосту, пробка протянулась с кольца на пл. Труда, где произошло ДТП. «Два джипа. Один въехал в прицеп другого, перегородили почти 2 полосы», — сообщают пользователи сервиса.







Скорость автомобильной очереди в этом месте — не больше 7 км/ч.











Небольшие заторы наблюдались на ул. Немировича-Данченко, Ватутина, А. Плотниковой. Зато свободно можно было проехать по Октябрьскому и Бугринскому мостам.





Вчера утром дороги Новосибирска были загружены на 5 баллов. Особенно сложная ситуация наблюдалась на ул. Богдана Хмельницкого, которую сковала 5-километровая пробка.