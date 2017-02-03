Авария на загруженном перекрестке собрала пробку на Красном проспекте

Авария на загруженном перекрестке собрала пробку на Красном проспекте (схема)

Утренняя авария на перекрестке Красного проспекта и ул. Гоголя осложнила дорожную ситуацию в центре Новосибирска.


Чтобы проехать Красный проспект от ул. Достоевского к ул. Фрунзе в 9-м часу утра, водители были вынуждены снижать скорость до 7 км/ч. Примерно в половине девятого к этой аварии добавилась еще одна — на ул. Гоголя.


В целом утром 3 февраля, по данным на 8:30, уровень пробок в Новосибирске оценивался на 6 баллов. Кроме Красного проспекта, оказалось затруднено движение на ул. Большевистской — от Бугринского моста до Речного вокзала.


Авария на загруженном перекрестке собрала пробку на Красном проспекте (схема)


Как сообщает сервис Яндекс.Пробки, на правом берегу из-за аварий заторы также возникли на ул. Объединения и Кедровой. Тяжело оказалось проехать по ул. Кирова. 


Авария на загруженном перекрестке собрала пробку на Красном проспекте (схема)


На левом берегу затруднен подъезд к Димитровскому мосту, пробка протянулась с кольца на пл. Труда, где произошло ДТП. «Два джипа. Один въехал в прицеп другого, перегородили почти 2 полосы», — сообщают пользователи сервиса.


Скорость автомобильной очереди в этом месте — не больше 7 км/ч.


Авария на загруженном перекрестке собрала пробку на Красном проспекте (схема)


Небольшие заторы наблюдались на ул. Немировича-Данченко, Ватутина, А. Плотниковой. Зато свободно можно было проехать по Октябрьскому и Бугринскому мостам.


Вчера утром дороги Новосибирска были загружены на 5 баллов. Особенно сложная ситуация наблюдалась на ул. Богдана Хмельницкого, которую сковала 5-километровая пробка.

Ольга Хмелевская
Скрины yandex.ru/maps

Прочтений: 7491
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено