Хоккей: «Сибирь» крупно обыграла основного конкурента на выход в плей-офф

2 февраля в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» обыграла владивостокский «Адмирал» со счетом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).


Уже первая атака «Сибири» завершилась голом, сообщается в онлайн трансляции на сайте новосибирской команды. Через 13 секунд после начала игры забросил Степан Санников. Автором второй шайбы стал Алексей Глухов, он забросил на 23 минуте.


«Наброс Соколова от синей линии, Глухов классно подправляет шайбу на пятаке и она влетает в девятку!», - говорится в онлайн-трансляции.


В середине игры, 31 минуте третью шайбу в ворота «Адмирала» забросил Константин Окулов. После этого «Адмирал» поменял вратаря. Вскоре на 33 минуте гости отыграли одну шайбу.


Следующая шайба «Сибири» была засчитана не сразу, после броска Алексея Глухова, судьи долго смотрели повтор, чтобы проверить не было ли положения вне игры, а в итоге шайбу засчитали – 4:1.

Окончательный счет на 57 минуте установил Владислав Наумов, пятый гол за «Сибирь» был забит в большинстве.


После игры «Сибирь» сравнялась по числу набранных очков в чемпионате с «Адмиралом» - у обеих команд стало по 79 очков. Перед игрой владивостокцы были на 8 строчке турнирной таблицы восточной конференции лиги – в зоне плей-офф; новосибирцы на 9 строчке – вне зоны. После игры расклад не поменялся, так как у «Адмирала» больше побед в основное время.


В прошлый раз команды встречались в ноябре 2016 года, тогда также победила «Сибирь»


Следующую игру «Сибирь» проведет дома, 4 февраля, против хабаровского «Амура».




Елена Громкова
Видео khl.ru

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