В Новосибирске изобрели необычный способ благотворительности

Новосибирский благотворительный фонд «Защити жизнь» предложил горожанам отдать бонусы на авиаперелеты детям с онкологическими заболеваниями.





Такая идея появилась после того, как одна из жительниц Новосибирска решила перечислить свои мили отцу серьезно заболевшего мальчика — он стал для сына донором костного мозга, операция предстоит в Санкт-Петербурге, пояснили НГС.НОВОСТИ в фонде «Защити жизнь».







Пока желающие могут оплатить билет своими бонусами только полностью, заполнив анкету на сайте «Защити жизнь». Но благотворительная организация ведет переговоры с авиакомпаниями, чтобы добровольцы могли бы собирать мили на перелеты по частям, пояснили в фонде. «Билетов надо на самом деле постоянно очень много. Есть, например, одна девочка, которой делали пересадку костного мозга, она летает каждый месяц с мамой. Есть дети, которым раз в 2 месяца нужно летать на лечение, операции», — сообщили в фонде.







Пока что оплачены милями еще 2 поездки, причем, как подчеркнули в фонде, бонусами поделились «не суперобеспеченные люди». Внимание к акции привлекла в своих аккаунтах в соцсетях депутат городского совета Новосибирска Наталья Пинус. «Мы заполнили на днях анкету, теперь ждем конкретных обращений», — подтвердила депутат, добавив, что она и ее супруг готовы полностью передать свои бонусы на покупку авиабилетов детям.







Новосибирцы часто участвуют в благотворительных мероприятиях. Так, недавно 200 горожан устроили массовую фотосессию и собрали около 65 тыс. руб. для помощи семье из Мордовии, а в январе на рождественском благотворительном аукционе удалось собрать 100 тыс. руб.

