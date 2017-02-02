Путин назначил главой транспортной полиции Сибири полковника из Санкт-Петербурга
Президент России Владимир Путин назначил полковника полиции Дмитрия Курсанова начальником управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральном округу. До назначения Курсанов временно исполнял обязанности начальника окружного главка транспортной полиции в Северо-Западном федеральном округе.
Президентский указ о назначении Курсанова опубликован 2 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.
Дмитрию Курсанову 42 года, он родился в городе Павлово Нижегородской области, говорится в его официальной биографии на сайте управления на транспорте МВД России по Северо-Западу. Новый глава транспортной полиции Сибири имеет два высших образования — военное и юридическое, окончил Военный инженерно-технический университет и Санкт-Петербургский университет МВД России. Женат, воспитывает троих детей.
Дмитрий Курсанов имеет опыт службы в структурах МЧС РФ. Службу в транспортной полиции начал в 1999 году в должности оперуполномоченного Санкт-Петербургского ЛУВДТ, затем служил на различных должностях на станциях Санкт-Петербург – Ладожский и Санкт-Петербург – Финляндский. С 2010 по 2014 годы работал начальником штаба управления транспорта МВД по Северо-Западному федеральному округу, с августа 2014 года — заместителем начальника окружного управления. Статус врио начальника транспортной полиции на Северо-Западе Дмитрий Курсанов получил после скоропостижной смерти своего руководителя Сергея Кострыкина в начале января 2017 года.
Михаил Руднев
Фото сзфоут.мвд.рф