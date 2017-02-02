Депутаты потребовали как можно быстрее повысить тарифы на проезд





Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области потребовали ускорить принятие решения по повышению тарифов на транспорте.







Вопрос «О тарифной политике в сфере транспортного обслуживания» депутаты рассмотрели 2 февраля на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания.







Во время дискуссии чиновники пришли к выводу, что повышение тарифов на транспорте откладывать уже нельзя, несмотря на то, что перевозчики не смогли доказать свои расходы. В противном случае автобусы просто могут не выйти на линию.







«Сегодня мы не получим результата по тем документам, которые сданы перевозчиками в департамент по тарифам. Мы не увидим там заработную плату, потому что ее там невозможно увидеть, а тем более проанализировать за 2016 год», — высказался заместитель председателя Законодательного собрания Валерий Ильенко.







По словам президента СРО «Транспортный союз Сибири» Валерия Новоселова, перевозчики сводят концы с концами, в частности, берут кредиты на топливо и выплату зарплаты.







В результате депутаты потребовали от департамента по тарифам до 15 февраля принять окончательное решение по повышению тарифов.







Напомним, в конце января министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Титов объяснил, что тарифы на транспорте поднимать не будут, пока перевозчики не будут платить белую заработную плату своим сотрудникам.