Депутаты потребовали как можно быстрее повысить тарифы на проезд

Депутаты потребовали как можно быстрее повысить тарифы на проезд


Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области потребовали ускорить принятие решения по повышению тарифов на транспорте. 

 

Вопрос «О тарифной политике в сфере транспортного обслуживания» депутаты рассмотрели 2 февраля на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания.


Во время дискуссии чиновники пришли к выводу, что повышение тарифов на транспорте откладывать уже нельзя, несмотря на то, что перевозчики не смогли доказать свои расходы. В противном случае автобусы просто могут не выйти на линию.


«Сегодня мы не получим результата по тем документам, которые сданы перевозчиками в департамент по тарифам. Мы не увидим там заработную плату, потому что ее там невозможно увидеть, а тем более проанализировать за 2016 год», — высказался заместитель председателя Законодательного собрания Валерий Ильенко.


По словам президента СРО «Транспортный союз Сибири» Валерия Новоселова, перевозчики сводят концы с концами, в частности, берут кредиты на топливо и выплату зарплаты.


В результате депутаты потребовали от департамента по тарифам до 15 февраля принять окончательное решение по повышению тарифов.


Напомним, в конце января министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Титов объяснил, что тарифы на транспорте поднимать не будут, пока перевозчики не будут платить белую заработную плату своим сотрудникам.

Анна Богданова
Фото Татьяны Фатеевой

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