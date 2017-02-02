​После отмены «мобильного рабства» оператора сменили больше 60 тысяч новосибирцев

Жители Новосибирской области медленно расстаются со своими операторами связи после отмены «мобильного рабства».







В России абоненты пользуются правом уйти от одного оператора к другому и при этом оставить свой старый номер с 1 декабря 2013 года.







«По Новосибирской области было перенесено 62,5 тыс. номеров. Составляет это всего 1,25 % от общего числа», — рассказала НГС.НОВОСТИ заместитель начальника службы создания и технической эксплуатации базы данных перенесенных номеров Елена Купцова.







Как сообщает Россвязь со ссылкой на статистику оператора базы данных — Центрального научно-исследовательского института связи, — всего в стране за три года оператора сменили 5 млн человек.







«На сегодняшний день лидерами по количеству успешно перенесенных абонентских номеров являются: Москва и Московская область (26,11 % от общего количества успешно перенесенных номеров), Санкт-Петербург и Ленинградская область (6,64 %), Свердловская область (4,48 %), Самарская область (4,70 %), Республика Татарстан (3,43 %) и Нижегородская область (3,37 %)», — передает Россвязь.

