​После отмены «мобильного рабства» оператора сменили больше 60 тысяч новосибирцев

После отмены «мобильного рабства» оператора сменили больше 60 тысяч новосибирцев

Жители Новосибирской области медленно расстаются со своими операторами связи после отмены «мобильного рабства».


В России абоненты пользуются правом уйти от одного оператора к другому и при этом оставить свой старый номер с 1 декабря 2013 года.


«По Новосибирской области было перенесено 62,5 тыс. номеров. Составляет это всего 1,25 % от общего числа», — рассказала НГС.НОВОСТИ заместитель начальника службы создания и технической эксплуатации базы данных перенесенных номеров Елена Купцова.


Как сообщает Россвязь со ссылкой на статистику оператора базы данных — Центрального научно-исследовательского института связи, — всего в стране за три года оператора сменили 5 млн человек.


«На сегодняшний день лидерами по количеству успешно перенесенных абонентских номеров являются: Москва и Московская область (26,11 % от общего количества успешно перенесенных номеров), Санкт-Петербург и Ленинградская область (6,64 %), Свердловская область (4,48 %), Самарская область (4,70 %), Республика Татарстан (3,43 %) и Нижегородская область (3,37 %)», — передает Россвязь.

Елена Громкова
Фото milindri (Essentials/iStock)

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