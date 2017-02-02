Новосибирцы сняли клип к фильму про брошенную невесту

В Новосибирске сняли клип на песню группы Soulshop «Время», которая стала главным саундтреком к новому фильму про брошенную невесту — «Не спать!».









«Песня будет звучать в середине и в финале фильма. В клипе показаны кадры из фильма, но не раскрывается его интрига. Я как услышала эту песню, сразу решила, что она подходит к фильму. А музыканты, как оказывается, в это время уже снимали клип. И после они предложили сделать видео на основе кадров из кино, раз песня стала саундтреком», — рассказала режиссер фильма Ольга Коровченко.











Фильм «Не спать!», по оценке режиссера, окончательно будет готов летом. Сейчас проходит озвучка уже смонтированного материала. В кинокартине перекликаются три истории с единым финалом. Одна из историй повествует о радиоведущей Марго, которую жених бросил перед свадьбой, и девушка пускается во все тяжкие, вторая — про тайны друзей, третья — о том, как случайная ссора влюбленных закончилась трагедией.









Справка: Soulshop — новосибирская группа, существующая с 2011 года. Играют альтернативный рок. Убеждены, что аудиторию завоевывать надо через интернет, поэтому почти не выступают в барах, но постоянно снимают видеоклипы на свои собственные песни и кавер-версии композиций мировых рок-групп. Выпущено около десятка таких клипов.





В конце января еще одна новосибирская группа — Silenzium представила в интернете свой новый клип.

